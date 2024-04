Les jardins du Faubourg Devant la maison du Projet Lille, mercredi 17 avril 2024.

Les jardins du Faubourg Découvrez différents jardins qui font du quartier du Faubourg-de-Béthune, l’un des quartiers les plus verdoyants de Lille. Mercredi 17 avril, 15h30 Devant la maison du Projet Gratuit, sur réservation

Lorsque l’on pense au quartier du Faubourg-de-Béthune, on imagine le plus souvent des barres et des tours d’immeubles. Pourtant, c’est un quartier qui possède de nombreux espaces verts. Du square Verhaeren créé au 19e siècle à la ferme urbaine inaugurée en 2022, en passant par les jardins ouvriers, on y retrouve différentes approches du jardin. Nous vous invitons également à rencontrer plusieurs acteurs du quartier à la Maison du projet et à la Ferme urbaine.

Devant la maison du Projet Maison du projet lille Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France

