LES IMPROS DE L’ECRAN Le Zèbre – Albert Albert, samedi 20 avril 2024.

LES IMPROS DE L’ECRAN Théâtre d’improvisation Samedi 20 avril, 18h00 Le Zèbre – Albert 10€ / 6€ / 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T18:00:00+02:00 – 2024-04-20T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-20T18:00:00+02:00 – 2024-04-20T19:30:00+02:00

Ce spectacle improvisé mais fort bien préparé mêle des scénettes d’improvisation et les conseils Parentalité numérique de la Souris Grise. Vive la liberté et halte aux clichés ! Ici on réfléchit et on rit ; on prend de l’aisance et de la distance ; on parle écrans, enfants et parents avec finesse et drôlerie ! Et comme dans tout spectacle d’improvisation, les comédiens devront bien sûr répondre aux défis, classiques ou rocambolesques, du public !

AVEC: Clothilde Huet – Johanne Teste – Nathan Metral

Le Zèbre – Albert 7 rue de la République, 80300 Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LeZebre.PaysduCoquelicot »}, {« type »: « link », « value »: « https://zebre-coquelicot.fr/ »}]