Les ImitaTueurs Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, vendredi 3 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-03 21:00 – 22:25

Gratuit : non 11,50 € à 20,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44

Humour / Imitations. Le seul duo d’imitateurs en France ! Ces imitateurs nouvelle génération bousculent les codes : florilège d’imitations à deux voix et humour corrosif.Tout le monde en prend pour son grade, à commencer par le couple Macron dans un sketch désormais culte, sans oublier Mélenchon, Le Pen, les médias (Laurent Ruquier & Léa Salamé, CNews…), le cinéma, la chanson française (Jean-Jacques Goldman, Véronique Sanson, Serge Gainsbourg & Jane Birkin, Charles Aznavour) et évidemment la nouvelle génération : Slimane & Vitaa, Julien Doré, Clara Luciani, Christophe Maé, Juliette Armanet et tous leurs petites camarades. Avec des textes incisifs et la force comique de leurs binômes, Emma et Thibaud peignent une critique affûtée de notre société. Sur un rythme de jeu effréné, les deux complices collent à l’actu et n’ont pas de limites dans leurs délires. Ils sont prêts à tout. Et vous, êtes-vous prêts ? De et avec Thibaud Choplin et Emma Gattuso Durée : 1h25 Représentations du 25 avril au 4 mai 2024 :jeudis, vendredis, samedis

