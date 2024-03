Les hybrides Pôle Courbet Ornans, samedi 18 mai 2024.

Les hybrides La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Pôle Courbet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:59+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:59+02:00

Les élèves de CE1-CE2 de l’école de Pierrefontaine-les-Varans présentent, à l’occasion de « La Classe, l’œuvre », leur exposition « Les Hybrides ». Cette année a permis de découvrir Gustave Courbet et son œuvre, mais également quatre autres artistes comme le Douanier Rousseau, Dürer, etc… Ils devaient reproduire deux animaux à la manière d’un artiste, comme par exemple, le renard et la vache à la peinture au couteau comme Courbet. Puis tous ces animaux ont été découpé pour être croisés et en faire des hybrides.

Pôle Courbet 1 Place Robert Fernier, 25290 Ornans, France Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381862288 http://www.musee-courbet.fr Les peintures, sculptures et dessins du maître évoquent la nature environnante, les êtres et les scènes qu’il côtoyait dans le Paris du Second Empire et dans sa chère province jusqu’à son exil volontaire et sa disparition en Suisse.

Salles au décor inchangé depuis l’époque de Courbet (chambre natale, Salon Hébert, salle de l’« Après-Dînée à Ornans »…).

© Musée départemental Gustave Courbet / Photographie : Pierre Guenat