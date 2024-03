LES HOMMES SONT CONS LA NOUVELLE COMEDIE Nice, jeudi 25 avril 2024.

LES HOMMES SONT CONS LES FEMMES CASSE-COUILLESIl y a des dates qu’il ne faut surtout pas oublier, exemple : 10 ans de couple ! Pupuce et Minou fêtent leurs dix ans de couple. Pour l’occasion, Pupuce espère que son minou lui aura réservé une soirée exceptionnelle, mais Minou à complètement oublié cet anniversaire, forcément c’est un homme !Pour ne pas décevoir sa chérie, il fait mine de ne pas avoir oublié et improvise une soirée surprise riche en rebondissements. Ce couple va passer une soirée qu’il n’est pas prêt d’oublier : mensonges, cadeaux moches, sexe, fantasmes, alcool, amis, révélations et pétages de plombs !Messieurs, vous n’oublierez plus jamais la date de votre anniversaire de rencontre !Le Saviez-vous ?Avec les mêmes auteurs et comédiens des spectacles Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d’emmerdes ! et Bienvenue à la Caf ! À Savoir :Spectacle déconseillé aux enfants de moins de 14 ans. Auteur : Julie AymardArtistes : Julie Aymard, Julian AymardMetteur en scène : Julian Aymard

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-25 à 20:00

LA NOUVELLE COMEDIE 9 RUE CRONSTADT 06000 Nice 06