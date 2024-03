LES HISTOIRES DE MAM’ZELLE COCCINELLE Fécamp, lundi 15 juillet 2024.

LES HISTOIRES DE MAM’ZELLE COCCINELLE Fécamp Seine-Maritime

Lors d’un temps en famille, rencontrez Mam’zelle Coccinelle, célèbre naturologue !

Elle vous reçoit dans son bureau, et vous raconte des histoires qui fleurent bon l’été, le parfum des fleurs et la chaleur du soleil. Dans un spectacle tout en humour et poésie, Hélène Pesquet emmène petits et grands dans des histoires interactives et vivantes.

Conditions :

Durée: 45 minutes. A partir de 4 ans.

Rendez-vous à 14h00 à côté de la salle polyvalente/stade de Colleville

Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com

Lors d’un temps en famille, rencontrez Mam’zelle Coccinelle, célèbre naturologue !

Elle vous reçoit dans son bureau, et vous raconte des histoires qui fleurent bon l’été, le parfum des fleurs et la chaleur du soleil. Dans un spectacle tout en humour et poésie, Hélène Pesquet emmène petits et grands dans des histoires interactives et vivantes.

Conditions :

Durée: 45 minutes. A partir de 4 ans.

Rendez-vous à 14h00 à côté de la salle polyvalente/stade de Colleville

Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15 14:00:00

fin : 2024-07-15 15:00:00

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie rdv@fecamptourisme.com

L’événement LES HISTOIRES DE MAM’ZELLE COCCINELLE Fécamp a été mis à jour le 2024-03-06 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp