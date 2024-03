Les Heures Musicales Ebersmunster, dimanche 30 juin 2024.

Les Heures Musicales Ebersmunster Bas-Rhin

Série de concerts d’orgue et de musique classique dans un lieu unique.

La Heinrich Schütz Kantorei consacre son programme cette année à quelques contrastes de la vie. Le rêve et le cauchemar, le jour et la nuit, le sentiment amoureux et l’abandon, l’endormissement et le réveil, l’errance et la persévérance. De nombreux poèmes romantiques pénètrent dans les couches les plus profondes des sentiments humains, des désirs et des peurs.

Heureusement, de nombreux compositeurs ont choisi ces poèmes pour créer des œuvres chorales intenses et colorées J. Brahms, C. Gounod, G. Fauré, C. Saint Saens, C. Debussy, H. Wolf, J. Rutter, M. Lauridsen.

De cette large palette, la Heinrich Schutz Kantorei souhaite présenter quelques fleurons du paysage choral. Elle sera accompagnée par Daniel Roos au piano et dirigée par son chef Cornelius Leenen. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 17:00:00

fin : 2024-06-30

Rue du Général Leclerc

Ebersmunster 67600 Bas-Rhin Grand Est contact@amisabbatiale-ebersmunster.fr

