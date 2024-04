Les Heures Historiques Sully-sur-Loire, samedi 18 mai 2024.

Les Heures Historiques Sully-sur-Loire Loiret

Samedi

Festival d’Histoire Vivante de Sully sur LoireFamilles

– par le Comité des Fêtes de Sully sur Loire

Cette année, la ville replonge plusieurs siècles en arrière les 18 et 19 mai !!!

Le château et son parc servent de décor naturel à ce rendez-vous en costumes d’époque, avec un marché médiéval très apprécié des visiteurs et de nombreuses animations. L’imposant campement installé sur les pelouses est le théâtre d’évènements en tous genres (combats de chevaliers, duels à l’épée, défilés militaires, …) qui fascinent le public.

De l’Antiquité au Médiéval, du Xe au XVIIIe, Révolution, Conquête de l’Ouest Américain, Premier et Second Empire, Première et Deuxième Guerre Mondiale, les conflits Indochine, Corée, Algérie et Vietnam… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 09:00:00

fin : 2024-05-19 19:00:00

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire contact@comitedesfetesdesully.com

