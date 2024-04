Les Grands Fourneaux 2 Dîner spectacle Festival Pisteurs d’Etoiles Obernai, mercredi 1 mai 2024.

Un dîner-spectacle par la compagnie Max et Maurice, sous chapiteau, pour un moment privilégié avec les artistes, pour vous remplir le ventre et vous mettre des étoiles dans les yeux !

Un restaurant ambulant au chic suranné qui ouvre ses portes pour le meilleur et pour le pire. Si du restaurant luxueux, il ne reste plus que quelques velours rapiécés, des lustres déplumés, des assiettes dépareillées, l’envie de servir, de divertir, de subjuguer, de bluffer la clientèle est restée intacte.

Un lieu imaginaire, improbable avec ses employés typés qui trompent leur monde par leur espièglerie, leur savoir-faire artistique, leur bonne humeur tout en gardant une classe légendaire, une british touch !

Une cuisine simple, mais remplie de saveurs, et, d’arômes.

En bref, au menu des Grands Fourneaux, de la gastronomie, des chorégraphies de style, quelques fantaisies lyriques, ainsi que des acrobaties enluminées, des artistes chics, des cuisiniers enthousiastes, des musiciens allants et charmants.

Les Grands Fourneaux, une fantaisie lyrique et culinaire ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 20:00:00

fin : 2024-05-03 22:00:00

rue Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est billetterie@13esens.com

