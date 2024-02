Les grandes ondes Le Petit Duc Aix-en-Provence, samedi 15 juin 2024.

Les grandes ondes Le Petit Duc Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Les grandes ondes a réuni en 2023 Samira Begrouche et Marin Fouqué, deux auteurs des deux rives de la méditerranée, qui ont la langue française en partage.

L’écrivaine algérienne Samira Negrouche et l’auteur et performeur français, Marin Fouqué se retrouvent après une période de travail en résidence entre la France et l’Algérie. De leurs multiples échanges est né un texte et une performance scénique percutante sur le pouvoir de la langue.



Création de la Ville d’Aix-en-Provence, avec le soutien de l’Institut Français d’Algérie et le programme programme Action culturelle et langue française du Ministère de la Culture.



Une retransmission sera faite en direct sur le site du Petit Duc: www.lepetitduc.net .



Début : 2024-06-15 20:30:00

fin : 2024-06-15 22:00:00

Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur public@lepetitduc.net

