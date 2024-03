Les gourmandises de Chnourka Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes, samedi 8 juin 2024.

Les gourmandises de Chnourka Atelier-goûter avec l’illustrateur Jean-François Biguet Samedi 8 juin, 15h00 Médiathèque Espace Jacques Demy Sur inscription

Atelier-goûter avec l’illustrateur Jean-François Biguet

Papiers colorés, matières peintes, ciseaux et colle seront vos ingrédients pour imaginer et assembler des gâteaux originaux à emporter lors d’un goûter avec Chnourka et ses amis.

Médiathèque Espace Jacques Demy 24 Quai de la Fosse 44000 nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire