Les Gloriettes Saint Médard sur Ille Saint-Médard-sur-Ille, vendredi 31 mai 2024.

Cabaret – Chanson Humour

Gloria, la tenancière du “Chouquet’s club” arrive accompagnée de ses trois meneurs de revue: Les Gloriettes. Ces quatre acolytes, sont en tournée promotionnelle hors les murs pour tenter de faire venir des clients à la grande soirée spéciale: « Diner Show Dance au Chouquet’s Club » samedi en 8 à Cergy-Pontoise… En habit de lumière Les Gloriettes, chantent, dansent, racontent des extraits du grand show munis d’un seul micro, et d’une petite boite à rythme.

En partenariat avec « L’Amicale Laique»

Saint Médard sur Ille Saint Médard sur Ille Saint-Médard-sur-Ille 35250 Ille-et-Vilaine