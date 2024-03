Les galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre Le Molay-Littry, vendredi 19 avril 2024.

Les galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre Le Molay-Littry Calvados

Descriptif Ce spectacle est né d’une envie de travailler autour de la bêtise, au sens de la futilité. Ici, rien d’intéressant ne sera dit, aucune idée revendiquée, aucune prouesse réalisée, mais nous parions sur le fait qu’il existe dans la banalité une vraie richesse de sensibilité, d’humour et de poésie. Les Galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre (ce qui rend la baignade bien plus agréable) explore avec humour et minutie ces situations bien connues, où un discours sans fin peut se muer en véritable prise d’otage.

Autres informations Empilement de banalités, débats vains… autant de supplices quotidiens qui cachent une bonne dose de poésie, de sensibilité et de saine absurdité. Une traversée du vide portée par quatre interprètes qui improvisent avec leurs mots et racontent avec leur corps ce qui se joue entre les humains au-delà de leurs discours anodins.

Descriptif Ce spectacle est né d’une envie de travailler autour de la bêtise, au sens de la futilité. Ici, rien d’intéressant ne sera dit, aucune idée revendiquée, aucune prouesse réalisée, mais nous parions sur le fait qu’il existe dans la banalité une vraie richesse de sensibilité, d’humour et de poésie. Les Galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre (ce qui rend la baignade bien plus agréable) explore avec humour et minutie ces situations bien connues, où un discours sans fin peut se muer en véritable prise d’otage.

Autres informations Empilement de banalités, débats vains… autant de supplices quotidiens qui cachent une bonne dose de poésie, de sensibilité et de saine absurdité. Une traversée du vide portée par quatre interprètes qui improvisent avec leurs mots et racontent avec leur corps ce qui se joue entre les humains au-delà de leurs discours anodins. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

Salle des fêtes

Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie valentin.quiedeville@isigny-omaha-intercom.fr

L’événement Les galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre Le Molay-Littry a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Isigny-Omaha