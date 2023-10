Go ! [jeune public] Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier, 20 avril 2024, Saint-Dizier.

Go ! [jeune public] Samedi 20 avril 2024, 11h00 Les Fuseaux, Saint-Dizier 2€ et 5€

GO ! c’est un jeu entre deux garçons qui se rencontrent, se cherchent et se défient à travers une chorégraphie martiale . A chaque nouvelle partie, ils apprennent à se connaître, se contrôler, se dépasser. Chacun apprend de l’autre, de ses forces et de ses limites sans qu’il y ait jamais de gagnant ou de perdant car l’adversaire est avant tout un partenaire de jeu à respecter si on veut pouvoir continuer de jouer.

GO ! est à la croisée de la danse contemporaine, des arts martiaux et du numérique où dans une chorégraphie imprégnée de la pratique martiale des deux danseurs, ces univers se rencontrent et s’entremêlent pour créer un duo qui allie humour, précision du geste et beauté du mouvement.

COMPOSITION CHORÉGRAPHIQUE

Jennifer Gohier

EN COLLABORATION AVEC

Youri de Gussem et Ville Oinonen

INTERPRÈTES

Youri de Gussem et Ville Oinonen en alternance avec Hernan Mancebo

CRÉATION MUSICALE

Gilles Sornette

CRÉATION LUMIÈRES ET VIDÉO

Nico Tremblay

DRAMATURGIE

Ville Kurki

PRODUCTION

Corps In Situ /ARTEZIA asbl

COPRODUCTIONS

Escher Theater – Rotondes Luxembourg – Cité Musicale, Metz

Billetterie :

Site des 3 Scènes

Guichet des Fuseaux

À la médiathèque de Wassy

Sur place avant l’entrée en salle

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

