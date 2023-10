Après les Ruines [théâtre] Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier, 16 avril 2024, Saint-Dizier.

Après les Ruines [théâtre] Mardi 16 avril 2024, 20h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier De 5 à 11€

Depuis nos territoires, comme du fond de la caverne de Platon, nous devinons le reste du monde. Savoir la misère par ce qu’on en voit des images dans la lucarne de son poste reste une de ces ombres. La présence ici de ceux qui ont été contraints de partir est comme une preuve de la réalité de ces faits. Les témoignages affluent, abondent, se ressemblent. Nous les avons entendus.

Ils nous montrent ce à quoi chacun est capable de survivre. Qu’est-ce que tout cela bouscule en nous et fait remonterde nos histoires ? Que révèlent-ils de notre identité nationale et européenne ?

Pour ne pas tenir les « exilés » d’un côté, et « nous » de l’autre, la compagnie théâtrale Pardès rimonim est allée à la rencontre de réfugiés, de travailleurs sociaux et de gens croisés au hasard des rues pour parler d’exil, d’asile et de frontières, tant géographiques que mentales. À la croisée du théâtre documentaire et de l’expérience musicale et visuelle, dans une simplicité nue et poétique, les artistes issus d’Allemagne, du Luxembourg, de France nous transmettent ce que ces rencontres ont créé chez eux. Une conversation entre le réel et la fiction, la grande histoire et le mythe, l’œuvre et le public.

ÉCRITUREET MISE EN SCÈNE

Bertrand Sinapi

DRAMATURGIE

Amandine Truffy et Emmanuel Breton

JEU

Amandine Truffy, Katharina Bihler et Bryan Polach

PRODUCTION

Inès Kaffel

Billetterie :

Site des 3 Scènes

Guichet des Fuseaux

À la médiathèque de Wassy

Sur place avant l’entrée en salle

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-16T20:30:00+02:00 – 2024-04-16T22:00:00+02:00

2024-04-16T20:30:00+02:00 – 2024-04-16T22:00:00+02:00

Saison Culturelle