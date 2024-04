Les fromages Bio de la Caillonière Paulnay, mardi 30 juillet 2024.

Mardi

Venez découvrir le quotidien de Marion et Léo Roche producteurs de fromages de chèvre bio

Marion et Léo Roche étaient ingénieurs en agroalimentaire, ils souhaitaient changer de vie et s’installer dans une ferme en agriculture biologique. Ils ont repris l’exploitation d’Anneke et Frans Haalebos. Ils proposent aujourd’hui différents fromages de chèvre comme la bûche et de la tome. Ils nous parleront de leur nouveau quotidien pâturage, fourrage, traite et des différentes étapes d’affinage du fromage. Dégustation en fin de visite. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 14:00:00

fin : 2024-07-30

La Caillonière

Paulnay 36290 Indre Centre-Val de Loire accueil@destination-brenne.fr

