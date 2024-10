Les fresques de Nicolas Greschny Eglise Saint-Lazare Le Mans, dimanche 13 octobre 2024.

Eglise Saint-Lazare 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

L’histoire des fresques d’inspiration byzantine peintes en 1956 et celle de ce peintre né à Talinn (Estonie).

15h30 parvis de l’église

Réservation non obligatoire

Durée 1h30.

Billet uniquement sur place le jour même: 6 € et 4 € tarifs réduits

Entrée gratuite si achat à l’entrée d’une brochure Greschny

Renseignements par mail à patrimoine_lmo@yahoo.fr ou sur www.patrimoinelemansouest.net 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 15:30:00

fin : 2024-10-13 17:00:00

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire patrimoine_lmo@yahoo.fr

