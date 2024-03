Les frères Martel à la Villa Cavrois Villa Cavrois Croix, samedi 25 mai 2024.

Les frères Martel à la Villa Cavrois Dans le cadre du Printemps de l’Art déco Samedi 25 mai, 10h30 Villa Cavrois 14€ tarif plein / 7€ tarif réduit : moins de 18 ans en famille, 8-25 ans résidents de l’UE ou résidents réguliers, personne handicapée et son accompagnateur, demandeur d’emploi, Carte Culture – Carte ICOM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T10:30:00+02:00 – 2024-05-25T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T10:30:00+02:00 – 2024-05-25T12:00:00+02:00

Venez découvrir à la villa Cavrois l’exposition Mallet-Stevens et les frères Martel : L’Union parfaite entre Architecture et Sculpture, sous le commissariat d’Emmanuel Bréon.

Cette exposition évoque les liens artistiques et amicaux qui ont uni l’architecte et les deux sculpteurs, avant qu’ils ne se retrouvent réunis, tel un aboutissement, dans la réalisation de ce chef-d’œuvre voulu par leur commanditaire et ami Paul Cavrois.

Villa Cavrois 60 rue du Président Kennedy Croix Croix 59170 Nord Hauts-de-France 03 20 73 47 12 http://www.villa-cavrois.fr/ https://twitter.com/VillaCavrois;https://www.facebook.com/villacavrois [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/les-freres-martel-a-la-villa-cavrois »}] La villa cavrois est l’une des plus célèbres réalisations de l’architecture moderne en France, consacrées à une résidence privée.

Véritable château contemporain conjuguant conception classique et esthétique moderniste, ce monument est un des rares exemples des constructions conservées du grand architecte Robert Mallet Stevens en France, et sans doute le plus abouti. Tramway R dir. Roubaix, arrêt Villa Cavrois, puis 10 minutes de marche

Villa Cavrois