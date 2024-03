LES FRERES CASQUETTE Le RACK’AM Bretigny Sur Orge, samedi 4 mai 2024.

LES FRÈRES CASQUETTELes Frères Casquette débarquent avec un tout nouveau spectacle « « Générations » :avec des sons modernes et numériques, entraînants, qui s’adressent à toute la famille ; des textes poétiques, propices à l’imagination et interprétés avec des flows énergiques ; des scratchs vocaux et des rythmiques organiques, avec le beatbox accompagné par la basse et le clavier pour un clin d’œil à l’évolution du Hip-Hop des années 80 jusqu’à aujourd’hui.Sur scène, ils font découvrir aux enfants une des disciplines les plus spectaculaires du Hip-Hop : le beatbox, la musique avec la bouche. Avec la loopstation, les spectateurs découvrent aussi comment l’on composait des morceaux jusque dans les années 2000 !Qu’il s’agisse de boom-bap, de trap ou de banger venu du sud, les Frères Casquette défendent un rap fait de diversité avec une envie de transmettre leur passion pour cette culture à un public de petits et grands de plus en plus large.

Tarif : 8.00 – 8.00 euros.

Début : 2024-05-04 à 16:30

Réservez votre billet ici

Le RACK’AM 12, Rue Louis Armand 91220 Bretigny Sur Orge 91