Les Frên’éthiques exposent à la ferme Cara-Meuh ! Ferme Cara-Meuh ! Vains, dimanche 1 septembre 2024.

« Summer and winter » photographies.

Il y a un an et demi, l’association Les Frên’éthiques montait le projet Summer and winter .

Parcourir une partie du globe en quadricycle en longeant la côte pour surfer et mettre en place des actions concrètes de protection de l’environnement.

Le 10 septembre 2022, les 4 aventuriers partaient, sans avoir essayé ne serait-ce qu’une seule fois de faire plus d’un kilomètre avec la Rosalie chargée.

Le périple se terminera le 11 février, 5 mois et 1 jour plus tard, après avoir parcouru 4300km, 4 pays et 2 continents. Sur le parcours, les 4 amis auront rencontré 1000 enfants et ramassé 370 kg de déchets.

Avranches-Essaouira en Rosalie, c’était beau sur le papier, c’est devenu une réalité ! L’exposition vous invite à vivre ce voyage au travers de photos, vidéos et autres petits écriteaux.

Dates clés

Samedi 31 août de 16h à 18h30, vernissage.

Samedi 14 septembre de 15h à 19h, permanence.

Dimanche 15 septembre de 11h à 17h, permanence.

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01

fin : 2024-09-29

Ferme Cara-Meuh ! 11 route de Saint Léonard

Vains 50300 Manche Normandie equipe@cara-meuh.com

