Les Franciscaines au galop L’histoire des sports équestres Les Franciscaines Deauville Deauville, dimanche 21 avril 2024.

Les Franciscaines au galop L'histoire des sports équestres Deauville, dimanche 21 avril 2024.

À l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, le monde des sports équestres est en effervescence. Martine Anstett, guide-conférencière pour l’Opéra Garnier et l’Académie équestre de Versailles, plonge dans l’histoire fascinante de ce domaine singulier.

Depuis l’Antiquité, les chevaux ont été utilisés par les humains pour les assister dans leurs tâches quotidiennes, avant de devenir des compagnons de loisirs à la fin du 19e siècle, avec l’émergence de la notion de sport. Les sports équestres ont alors rapidement pris leur place, et dès la deuxième édition des Jeux Olympiques à Paris en 1900, le saut d’obstacles est devenu une discipline olympique, suivi en 1912 par le dressage et le concours complet. Ces trois épreuves continuent d’être au programme des prochains Jeux Olympiques, et c’est à Versailles, berceau du dressage équestre, qu’elles seront accueillies.

Début : 2024-04-21 16:00:00

fin : 2024-04-21 17:15:00

