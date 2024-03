LES FOUS CHANTANTS CHANTENT VIANNEY ARENES DU TEMPERAS Ales, samedi 27 juillet 2024.

LES FOUS CHANTANTS CHANTENT VIANNEY – ARENES DU TEMPERAS26 Juillet 202427 Juillet 2024Vianney, 1 000 choristes et de nombreux chefs de choeur et musiciens dans une mise en scène exceptionnelle !Les Vendredi 26 et samedi 27 juillet 2024, les 1 000 choristes du célèbre évènement des Fous Chantants d’Alès mettront à l’honneur VIANNEY lors de deux concerts grandioses.VIANNEY interprètera avec eux quelques-unes de ses plus belles compositions et assistera en tant que spectateur privilégié à la mise en lumière de son oeuvre par un choeur XXL !

Tarif : 37.50 – 45.50 euros.

Début : 2024-07-27 à 21:30

ARENES DU TEMPERAS Rue AMIRAL DE SUFFREN 30100 Ales 30