Les Foulées du Populaire et Foulées roses du Populaire Limoges, dimanche 7 avril 2024.

Les Foulées du Populaire et Foulées roses du Populaire Limoges Haute-Vienne

Trois parcours sont proposés avec un départ Avenue de la Libération. Choisissez le parcours qui vous convient. Pour toute inscription, un tee shirt des Foulées Roses vous sera offert !

> Marche ou course de 5km (départ à 11h30)

> Course 5 km (départ à 9h30)

> Course 10km (départ à 10h30)

Les arrivées se feront au Village Santé, Place de la République.

HORAIRES D’OUVERTURE DU VILLAGE COURSE ET CATALENT

> Vendredi 5 avril 2024 (uniquement retrait des dossards) 16h00-19h00

> Samedi 6 avril 2024 10h00-19h00

> Dimanche 7 avril 2024 07h30-13h00 (fin du retrait des dossards à 11h00)

Renseignements et inscriptions via le site (en lien). 13.5 13.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

Place de la République

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Les Foulées du Populaire et Foulées roses du Populaire Limoges a été mis à jour le 2024-03-09 par OT Limoges Métropole