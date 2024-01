SASHA VELOUR LES FOLIES BERGERE Paris, 19 mars 2024, Paris.

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la tournée européenne de SASHA VELOUR est reportée au printemps 2024. Son spectacle prévu le 23 octobre 2023 à 20h aux Folies Bergère est reporté au 19 mars 2024 à 20h aux Folies Bergère.Les billets restent valables pour la nouvelle date et les spectateurs seront replacés à la même place qu’initialement choisie. Si toutefois vous n’êtes pas disponibles à cette nouvelle date, nous pourrons procéder aux remboursements de vos places.Pour l’annulation et le remboursement de vos billets, merci de vous rapprocher de votre revendeur.SASHA VELOURThe Big Reveal Live ShowDepuis sa création en 2015, Nightgowns, la revue sensationnelle de Sasha Velour captive le monde du drag et est devenue le modèle de ce que doit être un show drag : inclusif, expérimental et politique. Après avoir affiché complet pendant 8 ans à New York, Sasha Velour apporte son show spectaculaire pour la première fois en Europe, à l’automne 2023. The Big Reveal Live Show est une réelle expérience où les fans de drag peuvent s’attendre à être inspiré.e.s, surpris.e.s et bouleversé.e.s.

Tarif : 29.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:00

LES FOLIES BERGERE 32, RUE RICHER 75009 Paris 75