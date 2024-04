LES FÊTES DE L’U4 Uckange, samedi 8 juin 2024.

LES FÊTES DE L’U4 Uckange Moselle

Samedi

Deux jours de fête pour découvrir le Parc du haut-fourneau U4, son histoire, sa mémoire et son quotidien.

_________________________________________

CIE DIEGO & JOANES Ça va l’faire!

Cirque et comédie Tout public

CIE LA TOUPINE Monstres Jeux 2

Marionnettes à jouer Tout public à partir de 4 ans

CIE TOF THÉÂTRE Échappée Vieille

Théâtre de geste et de marionnettes/DJ Set Tout public à partir de 8 ans

CIE LA ROUILLE Le chienchien des Babaskerville

Théâtre Tout public à partir de 8 ans

CIE DÉRACINÉMOA -Liechtenstein, la plénière

Art de rue Tout public à partir de 10 ans

Melle HYACINTHE ET CIE Moon Bao

Entresort poétique sur mécanique spectaculaire Tout public à partir de 110 cm

CIE DU DR TROLL La Guinguette Magique

Magie populaire Tout public à partir de 5 ans

___________________________________________

ET AUSSI…

Découvrez l’histoire de ce lieu symbolique avec les guides de l’association MECILOR, visite guidée à 14h15, 15h00 et 16h30.

___________________________________________

Programme complet et description des animations sur le site internetTout public

4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 14:00:00

fin : 2024-06-08 19:30:00

1 rue du Jardin des Traces

Uckange 57270 Moselle Grand Est contact@hf-u4.com

L’événement LES FÊTES DE L’U4 Uckange a été mis à jour le 2024-03-28 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME