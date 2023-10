Huellas / Compagnie Hold-up & co Les Eyzies, 15 juin 2024, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Huellas ou Traces en français… à la rencontre de nos ancêtres Néandertal et Sapiens

Au commencement, il y a l’observation scientifique à la recherche de traces vieilles de 80 000 ans. Les capacités physiques du chasseur-cueilleur, habitué à vivre dans une nature non domestiquée, s’approchent de celles de l’acrobate. Le cirque, ici, sert de passerelle pour toucher du doigt nos racines, retrouver notre place dans cette longue histoire humaine inter-espèces. Huellas est un voyage anthropologique à travers le temps.

Les deux hommes sont rudes, drôles, maladroits mais vifs, fragiles, généreux. Les mouvements bruts renvoient à des interactions primaires. Il y a dans leurs rebondissements, leurs portés, les bruits de leurs corps qui chutent et frappent le sol, un lien avec le travail de la terre. L’essentiel est là, l’humour jamais loin. La glaise porte leurs empreintes dans une fabrique humai.

2024-06-15

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Huellas or Traces in French… an encounter with our Neanderthal and Sapiens ancestors

It all began with scientific observation in search of 80,000-year-old traces. The physical abilities of the hunter-gatherer, accustomed to living in an undomesticated wilderness, approach those of the acrobat. Here, the circus serves as a bridge to our roots, to our place in the long history of human inter-species relations. Huellas is an anthropological journey through time.

The two men are rough, funny, clumsy but lively, fragile and generous. The raw movements evoke primal interactions. There is a link with working the land in their rebounds, their lifts, the sound of their bodies falling and hitting the ground. The essential is there, the humor never far away. The clay bears their fingerprints in a human factory

Huellas o Traces en francés? un encuentro con nuestros antepasados neandertales y sapiens

Todo empezó con la observación científica en busca de rastros que datan de hace 80.000 años. Las capacidades físicas del cazador-recolector, acostumbrado a vivir en un medio no domesticado, son similares a las del acróbata. Aquí, el circo sirve de puente a través del cual podemos tocar nuestras raíces y redescubrir nuestro lugar en esta larga historia humana entre especies. Huellas es un viaje antropológico a través del tiempo.

Los dos hombres son rudos, divertidos, torpes pero vivaces, frágiles y generosos. Los movimientos crudos recuerdan las interacciones primitivas. Hay un vínculo con el trabajo de la tierra en sus rebotes, sus levantamientos, los sonidos de sus cuerpos cayendo y golpeando el suelo. Lo esencial está ahí, el humor nunca lejos. La arcilla lleva sus huellas en una fábrica humana

Huellas oder Spuren auf Französisch? auf der Suche nach unseren Vorfahren Neandertaler und Sapiens

Am Anfang steht die wissenschaftliche Beobachtung auf der Suche nach 80.000 Jahre alten Spuren. Die körperlichen Fähigkeiten eines Jägers und Sammlers, der daran gewöhnt ist, in einer nicht domestizierten Natur zu leben, nähern sich denen eines Akrobaten. Der Zirkus dient hier als Brücke, um unsere Wurzeln zu berühren und unseren Platz in dieser langen, artenübergreifenden Geschichte der Menschheit wiederzufinden. Huellas ist eine anthropologische Reise durch die Zeit.

Die beiden Männer sind rau, lustig, ungeschickt, aber lebhaft, zerbrechlich und großzügig. Die rohen Bewegungen verweisen auf primitive Interaktionen. In ihren Sprüngen, ihren Hebungen, den Geräuschen ihrer Körper, die fallen und auf den Boden schlagen, gibt es eine Verbindung zur Arbeit in der Erde. Das Wesentliche ist da, der Humor nie weit entfernt. Der Lehm trägt ihre Spuren in einer menschlichen Fabrik

