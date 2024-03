Les Explorateurs Le relais de l’oisans La Morte, samedi 3 août 2024.

Les Explorateurs dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

Début : 2024-08-03T10:00:00+02:00 – 2024-08-03T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-10T00:00:00+02:00 – 2024-08-10T17:00:00+02:00

Une escapade montagnarde pour les admirateurs de la Nature !

Tu pourras t’élancer sur la Via-Ferrata de la Cascade de l’Alpe du Grand Serre ou participer à une escalade sur une paroi naturelle. Des spécialistes t’accompagneront lors de ces activités pour t’initier aux astuces de leurs sports de Plein Nature, comme lors d’une sortie Trappeurs ou pour la construction de cabanes ou lors d’une épreuve de course d’orientation.

Tu pourras également partir à la découverte des Passerelles Himalayennes du Lac de Monteynard, et y vivre une expérience inoubliable. (Traverser les montagnes puis tenter l’aventure des parcours)

Et pour couronner le tout, une soirée dansante pour clôturer le séjour, après des randonnées, pour de belles rencontres en perspective.

Tu pourrais même passer une nuit en tente ou dans une cabane, autour d’un feu de camp, peut-être avec un repas « trappeur » pour parfaire cette aventure mémorable.

Allez, Ose, crois en toi, tu peux t’inscrire et dépasser tes faux-vertiges.

Le relais de l’oisans Alpe du Grand Serre La Morte 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « info@ptvl.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0476731528 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ptvl.net »}]

nature escalade

PTV&L