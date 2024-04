LES EXPLORATEURS, L’AVENTURE FANTASTIQUE CINÉMA L’ENTRACT’ Grenade, mercredi 17 avril 2024.

Alfonso, Arthur et Victoria sont trois explorateurs en quête de grandes aventures.

Mais difficile de faire les quatre cents coups dans une petite ville si paisible … Et s’ils se retrouvaient soudain avec d’improbables agents secrets à leurs trousses ? Et si une tempête magique risquait de dévaster leur maison ? Et si des lapins zinzins, des dragons et des machines volantes étaient de la partie ? En route pour une incroyable mission ! 33 3 EUR.

Début : 2024-04-17 14:00:00

fin : 2024-04-17

CINÉMA L’ENTRACT’ 38 Avenue Lazare Carnot

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie contact@grenadecinema.fr

