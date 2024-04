Les explorateurs du temps à Derval Lycée Saint-Clair Derval, lundi 15 juillet 2024.

Les explorateurs du temps à Derval dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 – 30 juillet Lycée Saint-Clair 1400 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-15T08:00:00+02:00 – 2024-07-15T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-30T00:00:00+02:00 – 2024-07-30T10:30:00+02:00

Une colonie culturelle et éducative avec des activités originales, des jeux, des mises en scène et des ateliers pour s’amuser, se dépenser, se dépasser et apprendre la vie civique et les valeurs de la République intégrés à l’art théâtral et à la mise en scène.

Citoyenneté et vie civique : les enfants au centre de la Révolution française

Lors de ce séjour, nous aimerions mettre l’accent sur l’apprentissage de la vie civique comme base de vie en société. Pour ce faire, nous avons choisi le thème de la Révolution française. En effet, en remontant à la source de l’instauration des droits civiques, nous aimerions faire prendre conscience aux enfants de l’importance des valeurs de liberté, fraternité et égalité qui ne découlent pas de soi mais pour lesquelles nous nous sommes battus et nous continuons de nous battre. Nous aimerions leur montrer que sans les efforts de chacun, ces impératifs peuvent être menacés avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour notre société. Les moniteurs répondront à leurs questions qui donneront lieu à des petits débats permettant aux enfants de s’exprimer et de donner leur point de vue. Ces notions seront également mises en pratique sous la forme de jeux de rôle et d’activités avec des ateliers ciblés et une chasse aux trésors où nous pourrons tester leurs connaissances apprises durant les ateliers et les interventions. Par ailleurs, nous estimons que la vie en communauté représente un cadre parfait pour la mise en pratique de cet apprentissage et nos moniteurs sont formés à ces notions afin de faire passer à chaque occasion le message adéquat d’inclusion, de respect de l’autre et de responsabilisation. Nous discuterons notamment de la grande thématique sociale qui nous pousse à réfléchir sur les limites de la liberté de l’un, là où commence celle de l’autre. En effet, notre colonie s’adresse essentiellement à des adolescents et nous estimons qu’il est fondamental de les initier à ces priorités qui sont trop peu évoquées dans le cadre scolaire. Ce sont eux qui forment la société de demain et nous sommes persuadés que c’est notamment en formant ces jeunes à de telles valeurs que l’on pourra arriver à des changements positifs et à davantage de cohésion, de respect et d’acceptation de l’autre.

S’exercer aux arts de la scène

Par le biais de ce séjour, nous souhaitons stimuler la créativité des enfants et leur curiosité intellectuelle en les laissant libres d’inventer une activité par groupe en lien avec le thème de la Révolution française. Ils pourront choisir parmi plusieurs propositions : un jeu de rôles avec les grands personnages qui ont marqué la période de la Révolution française, la réalisation d’une pièce de théâtre, un jeu de pistes avec des questions de culture et d’histoire et d’autres activités à la fois ludiques et enrichissantes. Des ateliers de préparation aboutiront à un spectacle final qui permettra à chaque groupe d’enfants de présenter leur mise en scène devant les autres et d’expliquer la raison de leur choix. A notre sens, il est également essentiel de rendre les enfants acteurs de leur séjour. Des temps de réflexion permettent aux colons de s’exprimer sur leurs souhaits, leur ressenti et leurs impressions concernant l’organisation même du séjour ou les événements de la journée et les lieux visités. Ils apprennent ainsi à travailler sur leur expression orale. Nous les encourageons à prendre la parole devant les autres, à apprendre à se positionner et à défendre leurs opinions, ainsi qu’à maîtriser le trac et le stress lié à la présence d’un auditoire. Un petit résumé écrit leur sera également demandé à la fin du séjour, afin de les aider à travailler l’expression écrite et la synthèse. Ils pourront également tenir un journal de bord du séjour. Les plus riches et intéressants seront récompensés par un prix à la suite d’une petite cérémonie durant les derniers jours de la colonie.

En outre, nous avons organisé la venue d’un cameraman durant le séjour, dans le but de préparer un court-métrage mettant en scène les enfants. Ce sont eux qui décideront du scénario, avec l’aide des animateurs. Ils présenteront également dans le film les bienfaits qu’ils ont retiré du séjour et leurs impressions.

Notre séjour a pour but également d’aider les enfants à renouer avec des activités de plein air, loin des téléphones et des préoccupations citadines. Nous leur organisons de nombreuses activités sportives et attrayantes comme les sports d’eau proposés par l’espace aquatique de Derval, la visite du château de Saint-Clair et d’autres monuments, des randonnées pédestres, équestres ou à vélo. Nos « journées explo » font partie intégrante des séjours que nous organisons et les enfants en retirent souvent une très grande satisfaction. Ils apprennent à dépasser leurs limites, à s’encourager mutuellement pour arriver ensemble à destination et à s’autonomiser. Ces journées sont parfaitement organisées avec le maire de la commune afin de garantir aux enfants un maximum de sécurité. Nous disposons également de véhicules qui peuvent intervenir à tout moment pour ramener des enfants au campement et s’assurer du bon déroulement de l’explo.

