Les Étonnants patrimoines sons étonnants par Emmanuel Plard Vieux château Mézidon Vallée d’Auge, mercredi 31 juillet 2024.

Les Étonnants patrimoines sons étonnants par Emmanuel Plard Vieux château Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Après avoir présenté les instruments et évoqué la musique médiévale, le médiateur joue, fait jouer, toucher les reconstitutions d’instruments médiévaux. De spectateur, le public devient acteur et surtout musicien, car l’intervenant se veut passeur de savoirs et se met au niveau de son public selon son bagage musical, ses capacités et

sa sensibilité. Chacun à son rythme, chacun selon ses capacités,

se familiarise à l’écoute et la pratique de la musique médiévale.

Cet atelier sera animé par Emmanuel Plard, musicien et comédien.

Après avoir présenté les instruments et évoqué la musique médiévale, le médiateur joue, fait jouer, toucher les reconstitutions d’instruments médiévaux. De spectateur, le public devient acteur et surtout musicien, car l’intervenant se veut passeur de savoirs et se met au niveau de son public selon son bagage musical, ses capacités et

sa sensibilité. Chacun à son rythme, chacun selon ses capacités,

se familiarise à l’écoute et la pratique de la musique médiévale.

Cet atelier sera animé par Emmanuel Plard, musicien et comédien. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 11:30:00

fin : 2024-07-31 12:15:00

Vieux château Château de Crèvecœur

Mézidon Vallée d’Auge 14340 Calvados Normandie info@chateaudecrevecoeur.com

L’événement Les Étonnants patrimoines sons étonnants par Emmanuel Plard Mézidon Vallée d’Auge a été mis à jour le 2024-02-12 par Calvados Attractivité