Les étonnants patrimoines Les maisons des trois petits cochons par Corine Vervaeke Vieux château Mézidon Vallée d’Auge, jeudi 1 août 2024.

Les étonnants patrimoines Les maisons des trois petits cochons par Corine Vervaeke Vieux château Mézidon Vallée d’Auge Calvados

À partir du récit du conte des Trois petits cochons et du grand méchant loup, les enfants sont incités à aller chercher les différents matériaux composant les maisons au Moyen Âge. Ils identifient les bâtiments de la basse-cour du château grâce à un mot du récit. Ils analysent ensuite la construction des bâtiments grâce à la vue, au toucher et à l’odorat. La médiatrice intercale plusieurs moments ludiques où les enfants

découvrent des objets ou des matériaux à l’aveugle .

Le premier créneau est réservé aux enfants de 5 à 7 ans et les deux suivants, aux 8 et 12 ans.

Cet atelier sera animé par Corine Vervaeke, guide conférencière et reconstitutrice

À partir du récit du conte des Trois petits cochons et du grand méchant loup, les enfants sont incités à aller chercher les différents matériaux composant les maisons au Moyen Âge. Ils identifient les bâtiments de la basse-cour du château grâce à un mot du récit. Ils analysent ensuite la construction des bâtiments grâce à la vue, au toucher et à l’odorat. La médiatrice intercale plusieurs moments ludiques où les enfants

découvrent des objets ou des matériaux à l’aveugle .

Le premier créneau est réservé aux enfants de 5 à 7 ans et les deux suivants, aux 8 et 12 ans.

Cet atelier sera animé par Corine Vervaeke, guide conférencière et reconstitutrice .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 11:30:00

fin : 2024-08-01 12:15:00

Vieux château Château de Crèvecœur

Mézidon Vallée d’Auge 14340 Calvados Normandie info@chateaudecrevecoeur.com

L’événement Les étonnants patrimoines Les maisons des trois petits cochons par Corine Vervaeke Mézidon Vallée d’Auge a été mis à jour le 2024-02-12 par Calvados Attractivité