Les étonnants patrimoines Le Moyen Âge sur le bout des doigts par Corine Vervaeke Vieux château Mézidon Vallée d’Auge, jeudi 1 août 2024.

Les étonnants patrimoines Le Moyen Âge sur le bout des doigts par Corine Vervaeke Vieux château Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Les participants sont en groupe de deux ou trois incluant une personne en situation de handicap visuel ou bien une personne yeux couverts (dans ce cas, changement de rôles au cours de la visite). Ils sont amenés sur différents ateliers pour découvrir les matériaux du Moyen Âge un atelier textiles , un atelier matériaux de construction , un atelier sur ce que l’on ne peut pas toucher (ou voir) dans une église (exemple les voûtes et les meneaux des ouvertures) grâce à des maquettes tactiles.

Cet atelier sera animé par Corine Vervaeke, guide conférencière et reconstitutrice.

Les participants sont en groupe de deux ou trois incluant une personne en situation de handicap visuel ou bien une personne yeux couverts (dans ce cas, changement de rôles au cours de la visite). Ils sont amenés sur différents ateliers pour découvrir les matériaux du Moyen Âge un atelier textiles , un atelier matériaux de construction , un atelier sur ce que l’on ne peut pas toucher (ou voir) dans une église (exemple les voûtes et les meneaux des ouvertures) grâce à des maquettes tactiles.

Cet atelier sera animé par Corine Vervaeke, guide conférencière et reconstitutrice. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 14:00:00

fin : 2024-08-01 15:15:00

Vieux château Château de Crèvecœur

Mézidon Vallée d’Auge 14340 Calvados Normandie info@chateaudecrevecoeur.com

L’événement Les étonnants patrimoines Le Moyen Âge sur le bout des doigts par Corine Vervaeke Mézidon Vallée d’Auge a été mis à jour le 2024-02-02 par Calvados Attractivité