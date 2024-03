LES ESTIVALES DES CÔTES DE MEUSE-WOËVRE CONCERT DE GALA Heudicourt-sous-les-Côtes, samedi 22 juin 2024.

Pour fêter en beauté le dixième anniversaire du festival Musique aux Mirabelles, l’Orchestre National de Metz Grand Est, les solistes internationaux et les enfants des écoles vous proposent un grand concert symphonique au bord du lac de Madine. Un concert de gala exceptionnel.

PROGRAMME EN 2 PARTIES

• Johann Strauss II, Ouverture de La Chauve-Souris

• Franz Lehár, Guiditta (Meine lippen die kussen so Heiss)

• Richard Wagner, Wesendonk lieder (Im Treibhaus)

• Léonard Berstein, Medley / trompette

• Gaetano Donizetti, extrait de La Fille du régiment

(Ah mes amis)

• Ludwig van Beethoven, triple concerto, 1er mouvement

Violoncelle, violon, piano

——————————————————

• Georges Bizet, Carmen (ouverture)

• Extraits de Carmen, (La garde montante) et (Habanera) avec les enfants

• Georges Bizet, Les Pêcheurs de perles, (Romance de Nadir) / Duo

• Thibault Perrine, Caprice de l’accordéoniste

• Galliano, Tango pour Claude (trompette et accordéon)

• Charles Gounod, Faust, (Air des bijoux) / soprano

• Camille Saint-Saëns, Samson et Dalila (Mon cœur s’ouvre à ta voix) / mezzo-soprano

• Frédéric Chaslin, Je suis snob (Rendez-vous), trompette, voix

• Jacques Offenbach, les Contes d’Hoffmann (Barcarolle)Tout public

10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 17:30:00

fin : 2024-06-22

Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est musiqueauxmirabelles@gmail.com

