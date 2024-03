Les espèces protégées en Baie Vains, vendredi 19 avril 2024.

Les espèces protégées en Baie Vains Manche

L’Office Français de la biodiversité (OFB) chargé de la protection et la restauration de la biodiversité, présentera une conférence intitulée Du rivage à la mer, un échantillon des espaces protégées en baie du Mont Saint-Michel.

Quatre espèces seront ainsi mises en avant l’hirondelle des rivages, le gravelot à collier interrompu, le saumon et l’hermelle.

Nombre de place limité, réservation obligatoire au 02.33.89.06.06.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:00:00

fin : 2024-04-19

Route du Grouin du Sud

Vains 50300 Manche Normandie musee.vains@manche.fr

L’événement Les espèces protégées en Baie Vains a été mis à jour le 2024-03-14 par Réseau Sites et Musées