Les enfants sont rois au château de Saumur « les objets s’animent au château ! » Saumur Maine-et-Loire

Venez suivre une visite insolite où l’élégante silhouette du château prend des allures de contes de fée et les objets, issus de la collection d’arts décoratifs, prennent vie.

Pour que la magie opère, il faut plonger dans l’univers des classiques du film d’animation et rencontrer les personnages de La Belle au bois dormant, La Belle et la Bête, La Petite Sirène ou encore Cendrillon. Ce parcours original, imaginé à partir d’une exposition présentée à New York et à Londres, mêle l’univers de Walt Disney et les œuvres d’art des collections municipales. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 14:30:00

fin : 2024-05-03 16:00:00

Esplanade Hubert Landais

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire chateau@saumur.fr

