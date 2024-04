Les dunes et leurs richesses Pirou, mardi 27 août 2024.

Les dunes et leurs richesses Pirou Manche

Pour tout savoir sur les dunes de la côte ouest du Cotentin leur formation, leur flore et leur faune adaptées à des conditions de vie extrêmes (vent, desséchement, sol, pauvre) et le rôle de l’homme sur ce milieu littoral.

Gratuit. Sortie organisée par le conseil départemental de la Manche

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-27 10:00:00

fin : 2024-08-27 12:00:00

Pirou 50770 Manche Normandie accueil@cpiecotentin.com

