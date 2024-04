LES DIMANCHES DU PATRIMOINE LE MONUMENT À LA MÉMOIRE DES FUSILLÉS DE FONTJUN Béziers, dimanche 9 juin 2024.

Le mois de juin 1944 résonne dans notre Histoire, en France avec le Débarquement en Normandie mais aussi dans le Biterrois le combat du col de Fontjun, entre Cébazan et Saint-Chinian. Béziers, lieu de l’éxécution de 18 résistants, tient une part dans la mémoire de ces événements. A l’occasion des 80 ans, laissez-vous conter cet épisode.

Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place.

La balade dominicale et culturelle, à la (re)découverte du patrimoine urbain.

8 EUR.

Début : 2024-06-09 10:30:00

fin : 2024-06-09 12:30:00

Place du 14 juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

