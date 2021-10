Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Dordogne, Le Buisson-de-Cadouin Les dictées Buissonnières Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Catégories d’évènement: Dordogne

Le Buisson-de-Cadouin

Les dictées Buissonnières Le Buisson-de-Cadouin, 19 octobre 2021, Le Buisson-de-Cadouin. Les dictées Buissonnières 2021-10-19 – 2021-10-19 rue françois meulet mairie

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Le Buisson-de-Cadouin Stylos et bonne humeur obligatoires ! Organisées par la Médiathèque Municipale. Inscription obligatoire. Dictées, quizz, jeux de mots… Stylos et bonne humeur obligatoires ! Organisées par la Médiathèque Municipale. Inscription obligatoire. Dictées, quizz, jeux de mots… +33 5 53 23 86 08 Stylos et bonne humeur obligatoires ! Organisées par la Médiathèque Municipale. Inscription obligatoire. Dictées, quizz, jeux de mots… ©pixabay.com dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Le Buisson-de-Cadouin Autres Lieu Le Buisson-de-Cadouin Adresse rue françois meulet mairie Ville Le Buisson-de-Cadouin lieuville 44.84504#0.90944