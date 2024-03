Les Dames de La Joliette théâtre Toursky Marseille, vendredi 24 mai 2024.

Les Dames de La Joliette ♫♫♫ Vendredi 24 mai, 21h00 théâtre Toursky

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T21:00:00+02:00 – 2024-05-24T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-24T21:00:00+02:00 – 2024-05-24T22:30:00+02:00

Salle Toursky

Dans le cadre de Faites de la Fraternité 2024

Lauréates du Prix des Musiques d’Ici et d’Ailleurs 2021, elles nous emportent dans leurs combats en occitan, en français, en grec, en italien, en sicilien et en espagnol.

Les Dames de La Joliette croisent le fer et s’interpellent à coup de pandeiro, de tamureddu, de bongos.

_____________________________________________________________

théâtre Toursky 16 Promenade Léo Ferré, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur