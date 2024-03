Les croix de la Saint-Jean Sabres, dimanche 23 juin 2024.

Les croix de la Saint-Jean Sabres Landes

Constituées de fleurs aux vertus protectrices et bienfaitrices, les croix de la Saint-Jean sont depuis des siècles accrochées à la façade des maisons landaises. Une tradition ancestrale qui mêle rites et croyances populaires et attire encore bien des curieux ! En toute convivialité et encadré par nos médiateurs, apprenez, vous aussi, à concevoir votre croix fleurie ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 10:00:00

fin : 2024-06-23 18:00:00

Route de la Gare

Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Les croix de la Saint-Jean Sabres a été mis à jour le 2024-03-11 par PNR Landes de Gascogne