Les Cré’actives Saint-Varent, samedi 7 septembre 2024.

Les Cré’actives Saint-Varent Deux-Sèvres

Retrouvez la traditionnelle foire commerciale et associative du Saint Varentais ! Exposants, commerçants, artisans, agriculteurs et associations vous invitent à leur rencontre afin de vous permettre de découvrir la richesse du canton. De nombreuses animations. Bien entendu, de nombreuses animations gratuites seront proposées tout au long de ses 2 jours d’animations. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 10:00:00

fin : 2024-09-08 19:00:00

Stade de la Grande Versenne

Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Les Cré’actives Saint-Varent a été mis à jour le 2024-03-09 par Maison du Thouarsais