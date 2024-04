Les courses du Grand Ballon Willer-sur-Thur, dimanche 26 mai 2024.

Les courses du Grand Ballon Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Les Courses du Grand Ballon vous proposent trois profils de course différents, mais sauront satisfaire les passionnés de course à pied en montagne et de trail, tout en valorisant le patrimoine naturel et la beauté du massif vosgien.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 08:30:00

fin : 2024-05-26 14:00:00

rue Clémenceau

Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est athletisme-usthann.jlh@orange.fr

