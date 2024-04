Les coulisses du parc Château et parc de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne, samedi 1 juin 2024.

Les coulisses du parc Suivez une visite exceptionnelle avec la cheffe jardinière et la chargée d’action éducative du domaine pour tout savoir sur l’envers du décor du parc de 85 hectares ! Samedi 1 juin, 10h15 Château et parc de Champs-sur-Marne Gratuit. Sur inscription obligatoire sur la e-billetterie du château (prochainement disponible). Places limitées. 2h30 de visite et de marche dans le parc, prévoir vêtements adaptés à la météo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:15:00+02:00 – 2024-06-01T12:45:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:15:00+02:00 – 2024-06-01T12:45:00+02:00

Yasmina, cheffe-jardinier du domaine et Magali, chargée d’action éducative, vous présenteront les aspects techniques et historiques de ce grand jardin de 85 hectares.

Découvrez des lieux exceptionnellement ouverts pour l’occasion.

Posez toutes vos questions sur les fleurissements, la pyrale du buis, l’alimentation des bassins !

Bref, tout ce qui interroge mais fait pourtant vivre ce fabuleux jardin !

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ Le château de Champs-sur-Marne, bâti en 1703, est un modèle de maison de plaisance du XVIIIe siècle. Ses décors et ses collections en font un des châteaux les plus magnifiquement meublés d’Ile-de-France. Son parc est labellisé Jardin Remarquable.

© Isabelle Bertrand / Centre des monuments nationaux