Les couleurs de la nature Rosnay, mercredi 17 avril 2024.

Les couleurs de la nature Rosnay Indre

Le CPIE Brenne Berry propose une balade en famille pour cueillette, fabrication et création d’une oeuvre naturelle. A partir de 6 ans.Familles

Profitez d’une balade pour faire une cueillette d’éléments naturels et découvrez quelles couleurs nous pouvons en tirer. Expérimentez, fabriquez des outils et créer des œuvres artistiques et naturelles !5 EUR.

Début : 2024-04-17 14:00:00

fin : 2024-04-17 17:00:00

Le Bouchet

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

