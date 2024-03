LES CORDES EN FETE SALLE L’ESCOURE Lacanau, vendredi 19 avril 2024.

Noémi Gasparini & Iris Scialom, violonsMarie Ducroux & Gatien Leray, altosMaria-Andréa Mendoza et François Salque, violoncelleBrahms, quintette à deux altos opus 111Brahms, deuxième sextuor à cordes opus 36Les quintettes et sextuors à cordes sont des formations étonnement rares à l’ampleur symphonique. Deux joyaux dans lesquels Johannes Brahms allie ses magistrales architectures aux émotions les plus intenses du grand romantisme allemand…Un concert de très haut niveau !Informations pratiques La salle l’Escoure à gradins dont l’acoustique est bonne, contient 300 places. Les places ne sont pas numérotées. La salle est accessible aux personnes handicapées.On peut garer sa voiture dans un parking à quelques mètres.

Tarif : 19.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 21:00

Réservez votre billet ici

SALLE L’ESCOURE . 33680 Lacanau 33