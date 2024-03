LES CORDES EN FETE SALLE L’ESCOURE Lacanau, vendredi 19 avril 2024.

Noémi Gasparini & Iris Scialom, violons / Marie Ducroux & Gatien Leray, altosMaria-Andréa Mendoza et François Salque, violoncelleMozart, duo pour violon et violoncelle Paganini, 13ème Caprice pour violon seulYsaÿe, Ballade pour violon seul Mozart, Quintette à deux altos en sol mineur K 516Wolfgang Amadeus Mozart a aussi excellé dans ses chefs-d’œuvre pour cordes qui ont inspiré toutes les générations d’interprètes et de compositeurs jusqu’à nos jours !Également au programme, des joyaux de très haute virtuosité, magnifiquement interprétés par Iris Scialom, qui s’impose aujourd’hui sur les plus belles scènes !Un concert haut de gamme !Informations pratiques La salle l’Escoure à gradins dont l’acoustique est bonne, contient 300 places. Les places ne sont pas numérotées. La salle est accessible aux personnes handicapées.On peut garer sa voiture dans un parking à quelques mètres.

Tarif : 19.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 18:30

SALLE L’ESCOURE . 33680 Lacanau 33