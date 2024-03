Les contes du Blaireau Médiathèque La Grand-Plage Roubaix, samedi 20 avril 2024.

Les contes du Blaireau Les musiciens de Brême Samedi 20 avril, 16h00 Médiathèque La Grand-Plage Gratuit, Entrée libre

Petits et grands, venez écouter des contes de fées dans une ambiance de paisible chaumière.

Ce semestre, les frères Grimm sont à l’honneur. Les Musiciens de Brême nous montrent qu’ensemble on est bien plus fort et que le tintamare peut être de grand secours…

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

pixabay