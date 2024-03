Les conférences du numérique : les Bonnes Pratiques du E-commerce à l’International CCI95 Cergy, mercredi 3 avril 2024.

Les conférences du numérique : les Bonnes Pratiques du E-commerce à l’International Rendez-vous le 3 avril 2024 de 09h30 à 11h30 à la CCI du Val-d’Oise Mercredi 3 avril, 09h30 CCI95 gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T09:30:00+02:00 – 2024-04-03T11:30:00+02:00

La Chambre de Commerce et de l’Industrie du Val-d’Oise est ravie de vous inviter à sa prochaine conférence du numérique, axée sur les bonnes pratiques du e-commerce à l’international. Cette conférence se déroulera le 3 avril prochain et s’adresse principalement aux chefs d’entreprise de TPE-PME souhaitant étendre leur présence sur les marchés internationaux.

Dans un monde de plus en plus connecté, le e-commerce à l’international offre des opportunités sans précédent pour les entreprises françaises. Toutefois, se lancer dans cette aventure requiert une compréhension approfondie des bonnes pratiques et des défis spécifiques liés à chaque marché.

Au cours de cette conférence interactive, nos experts du numérique aborderont les sujets suivants :

Sélection des marchés cibles et identification des opportunités.

Adaptation du site e-commerce aux préférences locales.

Stratégies de marketing digital efficaces pour différents marchés.

Logistique et solutions pour l’e-commerce international.

Aspects juridiques, fiscaux et réglementaires.

Pour qui ?

Cette conférence s’adresse principalement aux chefs d’entreprise de TPE-PME souhaitant étendre leur présence sur les marchés internationaux.

Pourquoi participer ?

L’objectif de cette conférence est de présenter aux dirigeants d’entreprise les connaissances et les outils nécessaires pour réussir leur expansion à l’international à travers le e-commerce. En mettant l’accent sur les bonnes pratiques, nous souhaitons guider les participants dans leur démarche et les aider à éviter les erreurs courantes.

CCI95 35 boulevard du port 95000 cergy Cergy 95000 Grand Centre Val-d'Oise Île-de-France

