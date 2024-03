Les conférences: Clip & Vinyles salle jean-genet Couches, jeudi 18 avril 2024.

Venez partager le plaisir d’apprendre tout en vous amusant. Percez les mystères de sujets originaux et insolites autour d’anecdotes, de séquences d’archives et d’ateliers. Au programme des moments d’échange et de convivialité tout en cultivant votre curiosité! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 14:30:00

fin : 2024-04-18 16:30:00

salle jean-genet Salle jean-genet

Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Les conférences: Clip & Vinyles Couches a été mis à jour le 2024-03-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)