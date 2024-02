Les Concerts de l’Oratoire « Ommm » Germigny-des-Prés, dimanche 7 juillet 2024.

Dimanche

dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully

Ommm

Composé de quatre chanteurs, le groupe vocal français aime repousser les limites de l’a capella et se plonger dans les rythmes puissants. Un vrai spectacle tout en style et subtilité ; un voyage entre hip hop, trip hop, drum’n’bass, jazz, musique du monde, pop, gospel, chanson et soul.

Durée 1h12 EUR.

Début : 2024-07-07 18:00:00

fin : 2024-07-07

6 Route de Saint-Martin

Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire

